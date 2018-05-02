أوقاف كفر الشيخ تستعد بـ 329 مسجداً للاعتكاف فى رمضان.. وتحذر من المخالفات







كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، لإستقبال شهر رمضان المبارك، بلجان للتفتيش على المساجد، وتكليف خطاء المساجد والأئمة بعقد محاضرات يومية وتخصيص 16 ملتقى فكرى بالمساجد الرئيسية، وإلغاء الأجازات .

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إنه قرر الغاء الاجازات الاعتياديه خلال شهر رمضان لجميع العاملين وإلى مابعد عيد الفطر المبارك، والتشديد على جميع الادارات بنظافه المساجد وخزانات المياة ومتابعه ذلك بكل دقه ، مؤكداً أن لجان المتابعه بالمديريه تتابع الأنشطه الرمضانيه فى المساجد ورفع تقارير يوميه إلى المديريه.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ ،لـ " اليوم السابع" ، بأنه تم تخصيص 329 مسجداً للاعتكاف إحياءً لسنه النبي صلي الله عليه وسلم. فى شهر رمضان المبارك ،إن المساجد تغطى جميع القرى والمدن، وتم تخصيص 16 ملتقى فكري بالمساجد الرئيسيه و، تم التنسيق مع الأزهر الشريف فى الملتقيات .

وقال الفقى، إنه حذر الأئمة والخطباء المسئولين عن المساجد من ذكر أى مؤسسات أو أشخاص تحت أى مسمى مدحاً أو قدحاً على المنبر أو من خلال الدروس الدينية، وطالب الأئمة والخطباء بالالتزام بنص الخطبة الموحدة، حسبما عممتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، والتى تترواح بين مدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة، كحد أقصى فى معظم المساجد .