video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 19 مايو 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميشيل سليمان والحريرى يهنئان نادين لبكى بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم فى كان

السبت، 19 مايو 2018 09:32 م
ميشيل سليمان والحريرى يهنئان نادين لبكى بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم فى كان نادين لبكى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

حرص كل من ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، ورئيس الوزراء اللبنانى الحالى سعد الحريرى، على تهنئة المخرجه نادين لبكى، بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم، فى مهرجان كان السينمائى عن فيلمها كفرناحوم.

وكتب ميشال سليمان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مبروك مرة أخرى هذه السنة تنال السينما اللبنانية إحدى اكبر الجوائز العالمية، شكراً لنادين لبكى لرفع اسم لبنان ونيلها جائزة السعفة الذهبية في كان Prix du Jury عن فيلمها كفرناحوم".

ميشيل عون
ميشيل عون

وفى السياق ذاته، قال سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك للمخرجة نادين لبكي وكل طاقم فيلم "كفرناحوم" الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. كل لبنان يفتخر بنجاحك يا نادين".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

وفازت المخرجة اللبنانية نادين لبكى فازت بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، عن فيلم "كفر ناحوم" من تأليف جهاد حجيلى، وتدور أحداث الفيلم فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، ويعانى من المشاكل ذاتها التى يعانى منها الجميع فى المنطقة ومن نمط الحياة الذى فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستسلام لهذا الواقع، ويقرر التمرد على نمط الحياة فى قريته، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقرر الطفل رفع دعوى قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المخرجة اللبنانية نادين لبكى تفوز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى

نادين لبكى

سعد الحريرى

فيلم كفر ناحوم

ميشيل عون

لبنان

السعفة الذهبية




لا تفوتك
التخطيط: انخفاض البطالة بين يناير ومارس لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات

التخطيط: انخفاض البطالة بين يناير ومارس لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات

نقابة الإعلاميين: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لوقف برنامج رامز تحت الصفر

نقابة الإعلاميين: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لوقف برنامج رامز تحت الصفر

فى أول بامتحانات الدبلومات الفنية.. "اللجان سايبة".. حيازة الطلاب التليفونات المحمولة رغم حظر دخولها المدارس.. ظهور الواتس آب كوسيلة للغش بلجان فى القاهرة.. والسماح لطلبة بالاختبار بعد تأخرهم 45 دقيقة.. صور

فى أول بامتحانات الدبلومات الفنية.. "اللجان سايبة".. حيازة الطلاب التليفونات المحمولة رغم حظر دخولها المدارس.. ظهور الواتس آب كوسيلة للغش بلجان فى القاهرة.. والسماح لطلبة بالاختبار بعد تأخرهم 45 دقيقة.. صور

صور.. القصر الملكى البريطانى يحتفل بزفاف الأمير هارى وميجان ماركل.. الملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة يحضرون المراسم بكنيسة سانت جورج.. جورج كلونى وأمل علم الدين وأوبرا وينفرى وبيكهام أبرز الحضور

صور.. القصر الملكى البريطانى يحتفل بزفاف الأمير هارى وميجان ماركل.. الملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة يحضرون المراسم بكنيسة سانت جورج.. جورج كلونى وأمل علم الدين وأوبرا وينفرى وبيكهام أبرز الحضور

شاهد فى دقيقة.. صلاح وحجازى ضمن ملوك الأرقام القياسية بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. صلاح وحجازى ضمن ملوك الأرقام القياسية بالبريميرليج

البرتغالى فيريرا يطلب 5 ملايين جنيه شهرياً لتدريب الأهلى

البرتغالى فيريرا يطلب 5 ملايين جنيه شهرياً لتدريب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة