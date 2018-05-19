ميشيل سليمان والحريرى يهنئان نادين لبكى بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم فى كان

كتب هيثم سلامة

حرص كل من ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، ورئيس الوزراء اللبنانى الحالى سعد الحريرى، على تهنئة المخرجه نادين لبكى، بعد فوزها بجائزة لجنة التحكيم، فى مهرجان كان السينمائى عن فيلمها كفرناحوم.

وكتب ميشال سليمان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مبروك مرة أخرى هذه السنة تنال السينما اللبنانية إحدى اكبر الجوائز العالمية، شكراً لنادين لبكى لرفع اسم لبنان ونيلها جائزة السعفة الذهبية في كان Prix du Jury عن فيلمها كفرناحوم".



ميشيل عون

وفى السياق ذاته، قال سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك للمخرجة نادين لبكي وكل طاقم فيلم "كفرناحوم" الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. كل لبنان يفتخر بنجاحك يا نادين".



سعد الحريرى

وفازت المخرجة اللبنانية نادين لبكى فازت بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، عن فيلم "كفر ناحوم" من تأليف جهاد حجيلى، وتدور أحداث الفيلم فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، ويعانى من المشاكل ذاتها التى يعانى منها الجميع فى المنطقة ومن نمط الحياة الذى فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستسلام لهذا الواقع، ويقرر التمرد على نمط الحياة فى قريته، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقرر الطفل رفع دعوى قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه.