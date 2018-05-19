مقتل 46 من المليشيات الحوثية فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى

صنعاء(أ ش أ)

أعلنت قناة "سكاى نيوز" مقتل 46 من المليشيات الحوثيه فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى.

وذكرت القناة، اليوم السبت، أن 26 من المليشيات الحوثية قتلوا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية فى جبهتى "الجراحى" و"التحيتا"، وذلك بالتزامن مع تحرير عدة مواقع استراتيجية بمحافظة صعدة، ورفع العلم اليمنى فوق المقار الحكومية، فيما تواصل الفرق المختصة من قوات الجيش اليمنى العمل على تمشيط المناطق التى تمت السيطرة عليها.

وأضافت أن فى محافظة حجة الحدودية تمكنت قوات الجيش اليمنى من قتل 20 عنصرا من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال مواجهات مع عناصرها.