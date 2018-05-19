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مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد

السبت، 19 مايو 2018 04:49 م
مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بمقتل مدنى فى هجوم مسلح بمنطقة "جسر ديالى" جنوب شرقى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى بالقرب من منزله بمنطقة "جسر ديالى" القديم جنوب شرقى بغداد؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلى.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تشهد بين الحين والآخر، أعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها؛ ما يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

 


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