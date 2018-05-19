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السبت، 19 مايو 2018 02:45 م
خالد صلاح
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طيران التحالف يكبد الحوثيين خسائر كبيرة بحجة وصعدة وصنعاء

السبت، 19 مايو 2018 02:19 م
طيران التحالف يكبد الحوثيين خسائر كبيرة بحجة وصعدة وصنعاء طيران التحالف
إيمان حنا
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استهدفت طائرات التحالف " تحالف دعم الشرعية" مواقع للمليشيات الحوثية فى مديرية التحيتا جنوب محافظة (الحديدة) نتج عنها خسائر جسيمة بصفوف الحوثيين منها مقتل القيادى الحوثى مطهر يحيى حسين.

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كما أطلقت غارة جوية كبرى استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية فى معسكر (25 ميكا) ، ‏ومديرية (عبس) بمحافظة حجة، كما قصف طيران التحالف العربى مواقع حساسة ومهمة للمليشيات الحوثية فى (الساحل الغربى) على الطريق الرابط بين مديريتى (حيس - الجراحى) بمحافظة الحديدة.

 

وشنت طائرات التحالف ثلاث غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريه (باقم) بمحافظة صعدة. وفى صنعاء استهدفت طائرات التحالف معسكرا تدريبيا تابعا للمليشيات الحوثية في مديرية (خولان) جنوبى المحافظة.


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