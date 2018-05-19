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صور.. وزير الخارجية السعودى: لا يمكن التفريط أو المساس بقضية القدس

السبت، 19 مايو 2018 01:06 ص
صور.. وزير الخارجية السعودى: لا يمكن التفريط أو المساس بقضية القدس وزير الخارجيه السعودى عادل الجبير
كتب عبد الوهاب الجندى
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قال وزير الخارجية السعودى فى كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة فى مدينة إسطنبول التركية: "أنقل لكم من مهبط الوحى ومنبع رسالة الإسلام تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى العهد وموقف حكومة وشعب بلادى الذى يعيد التأكيد على أن قضية القدس هى قضية تتجاوز السياسة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفريط بها أو المساومة بشأنها".

وأضاف عادل الجبير: "أدانت المملكة وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطينى الشقيق".

وتابع: "نرى أن هذه الأزمة بالذات تفرض على جميع الدول الأعضاء وحدة الموقف، وتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف، ونبذ الطائفية، وحشد الجهود وتكثيفها لمقاومة تهويد مدينة القدس".

ومضى يقول: "المملكة العربية السعودية تؤمن أن الحل السلمى هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين، موضحاً: " تقدمت بلادى بمبادرة سلام تبنتها القمة العربية فى بيروت عام ٢٠٠٢م، كما حظيت بموافقة منظمتكم الموقرة فى القمة الاستثنائية التى عقدت فى مكة المكرمة فى العام ٢٠٠٥م".

واستطرد: "وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائى لجميع قضايا النزاع، وفى إطار حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف، المملكة العربية السعودية تدعو الإدارة الامريكية إلى التراجع عن قرارها، والانضمام للمجتمع الدولى المحب للعدالة والسلام".

عادل الجبير
عادل الجبير

 

كلمة الجبير
كلمة الجبير

 

وزير الخارجية السعودي في مؤتمر القمة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي في مؤتمر القمة الإسلامية

 


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عادل الجبير

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