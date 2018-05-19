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سفير مصر فى إريتريا:زيارة فرقة أسوان لـ"أسمرا" تأكيد على التقارب بين الشعبين

السبت، 19 مايو 2018 05:15 م
سفير مصر فى إريتريا:زيارة فرقة أسوان لـ"أسمرا" تأكيد على التقارب بين الشعبين فرقة أسوان
كتب أحمد جمعة
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صرح ياسر هاشم سفير  مصر لدى إريتريا، بأن العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا تشهد تطورا متسارعا يهدف لخدمة مصالح شعبى الدولتين، مشيرا إلى أن زيارة فرقة أسوان للفنون الشعبية تأتي تتويجا للتعاون الثقافي المشترك، وتأكيدا على التقارب الثقافي والأواصر المشتركة بين الشعبين المصري والإريتري وانتمائهما معاً لثقافة شعوب البحر الأحمر.

وأضاف السفير المصرى أن الفرقة خلال فترة إقامتها فى العاصمة أسمرا ستقوم بأداء عروضها للجمهور الإريتري على مدار يومين، وذلك بناء على دعوة من الجانب الإريترى، إذ تستضيف إحدى دور المسرح البارزة فى العاصمة الإريترية أسمرا العرض الرسمي الأول للفرقة يوم 17 الجاري بحضور كبار مسئولي الدولة الإريترية، فضلا عن أعضاء المجتمع الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى إريتريا، كما ستؤدي الفرقة يوم 19 الجاري عرضا جماهيريا بأحد الحدائق الرئيسية بالعاصمة أسمرا بمشاركة الفرق الإريترية الوطنية احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال.

يذكر أنه فى إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر ودولة إريتريا، تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية خلال الفترة من 15 – 20 مايو الجاري فى احتفالات دولة إريتريا بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الاستقلال بناء على دعوة من مفوضية الثقافة والرياضة الإريترية، وبالتنسيق بين السفارة المصرية فى أسمرا ووزارتي الخارجية والثقافة في القاهرة.

 

 


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