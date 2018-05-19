تحالف "سائرون" العراقى يحصد 17 مقعداً فى البرلمان المقبل

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مفوضية الانتخابات العراقية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فى البلاد، مشيرة إلى أن مجموعة الشكاو المقدمة للجنة 1416 شكوى.

وحصل تحالف "سائرون" على 17 مقعدا فى البرلمان المقبل، وحصل تحالف "الفتح" على 8 مقاعد كما حصد تحالف "القانون" على 9 مقاعد أيضا فى البرلمان العراقى.

وفى وقت سابق، انسحبت بعض وسائل الاعلام، من المؤتمر الصحفى الذى اعلنت عن عقده مفوضية الانتخابات، الجمعة، احتجاجا على المماطلة والتسويف فى بدء موعده.