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السبت، 19 مايو 2018 08:56 م
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المملكة العربية السعودية تفرج عن 1000 سجين إثيوبى

السبت، 19 مايو 2018 08:06 م
المملكة العربية السعودية تفرج عن 1000 سجين إثيوبى الملك سلمان عاهل السعودية
(رويترز)
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ذكرت وسائل إعلام إثيوبية اليوم السبت إن السعودية وافقت على الإفراج عن ألف سجين إثيوبى فى المملكة كانوا محبوسين بتهم مختلفة.

وذكرت إذاعة (فانا) أن القرار جاء فى أعقاب طلب من رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد الذى كان فى الرياض فى زيارة رسمية قبل أيام.

وقالت الإذاعة إن هناك مئة امرأة بين المفرج عنهم. ولم تفصح عن طبيعة التهم التى سجنوا بموجبها. ويعيش مئات الآلاف من الإثيوبيين فى منطقة الخليج أغلبهم فى السعودية.

ويقوم مسؤولون سعوديون فى الوقت الراهن بعملية لترحيل أكثر من 500 ألف إثيوبى من المهاجرين غير الشرعيين أعيد منهم حتى الآن إلى بلادهم نحو 160 ألف شخص.

 


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