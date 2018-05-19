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"العدل العراقية" تتسلم شكوى من 30 نائبا للطعن بإجراءات مفوضية الانتخابات

السبت، 19 مايو 2018 12:39 م
"العدل العراقية" تتسلم شكوى من 30 نائبا للطعن بإجراءات مفوضية الانتخابات انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، أنها تسلمت شكاوى مقدمة من أكثر من 30 نائبا والعديد من المواطنين تطعن بإجراءات مفوضية الانتخابات.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنها ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقى، والتى هى من مبادئ حقوق الإنسان فى ظل الاتهامات الموجهة إلى عمل المفوضية.

وكان التركمان والعرب فى كركوك قد احتجوا على النتائج، وطالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا، حيث يقولون أن تزويرا حصل فى برمجة الأجهزة الإلكترونية المسؤولة عن حساب أصوات الناخبين، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى فرز وعد أصوات الانتخابات البرلمانية فى كركوك يدويا لإنهاء الأزمة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، السبت الماضي، عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت44.52%، فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.

 


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