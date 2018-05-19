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السبت، 19 مايو 2018 07:26 م
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الرئيس العراقى يدعو مفوضية الانتخابات للنظر فى كافة الشكاوى والطعون

السبت، 19 مايو 2018 07:10 م
الرئيس العراقى يدعو مفوضية الانتخابات للنظر فى كافة الشكاوى والطعون الرئيس العراقى فؤاد معصوم
(أ ش أ)
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دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، اليوم السبت، مفوضية الانتخابات للنظر الدقيق بكافة الشكاوى والطعون المقدمة.

وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هنأ اليوم الشعب العراقى بكافة مكوناته بإعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب فى دورته الرابعة بنجاح، مشيدًا بجهود وعزيمة مسؤولى وموظفى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئات المراقبة الوطنية والدولية.

وأضافت الرئاسة أن "الرئيس معصوم ثمن دعم المجتمع الدولى وخبراء الأمم المتحدة من أجل إنجاز هذه المهمة التاريخية بنجاح"، وجدد الدعوة الى مفوضية الانتخابات للنظر الدقيق فى كافة الشكاوى والطعون المقدمة من الأطراف المعنية والبت بها بشفافية ومسؤولية عالية وحرص وطنى وعلى أساس التمسك التام بمبادئ الدستور والقوانين السائدة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، فى وقت سابق، عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52، فى أول انتخابات تشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.

 


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