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الدفاع الجوى السعودى تعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه أراضى المملكة

السبت، 19 مايو 2018 09:36 م
الدفاع الجوى السعودى تعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه أراضى المملكة صاروخ - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضى اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضى المملكة مساء اليوم السبت.

وقال العقيد المالكى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إن قوات الدفاع الجوى السعودى رصدت صاروخا آخر سقط فى صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أى أضرار حتى وقت إصدار البيان".

وأضاف أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (خميس مشيط)، وتم إطلاقهما بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.. مشيرا إلى أن هذا العمل العدائى من قبل المليشيات الحوثية يهدد أمن المملكة العربية السعودية كما يهدد الأمن الإقليمى والدولي، فضلا عن أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولى الإنساني.

 


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صاروخ باليستي

الحوثيين

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