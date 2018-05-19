الداخلية اليمنية: اعتقال أمير فى تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية بلحج

صنعاء (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، القبض على أمير فى تنظيم داعش الإرهابى وذلك فى عملية أمنية بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وقال مدير أمن لحج العميد صالح السيد - فى بيان صادر عنها أوردته قناة العربية الإخبارية - إن فرقة التدخل السريع " سوات " ،التى تخرجت قبل أسبوع فى لحج ، تمكنت من اعتقال مطلوبين أمنيا، بينهم أمير لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة يافع بالمحافظة ، مشيرا إلى أن العملية نفذتها القوات الأمنية بعد تحريات ومتابعة دقيقة.

ونوه العميد إلى أن هذه القوات تعد أحدث القوات وأكثرها تطورا بالأداء الأمنى والمعدات فى اليمن، حيث إنها تلقت تدريبات عالية المستوى من قبل مدربين مختصين .

وكانت العملية الأمنية سوات قد أعلنت فى وقت سابق القبض على قيادات وعناصر من التنظيم المتطرف فى عدة محافظات جنوبية بينها لحج.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن خلال الأشهر الماضية مسؤوليته عن تنفيذ تفجيرات عدة، استهدفت مقرات أمنية وعسكرية يمنية فى عدة مناطق جنوب البلاد.