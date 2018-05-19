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السبت، 19 مايو 2018 06:56 ص
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الخدمات الطبية الملكية الأردنية تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة

السبت، 19 مايو 2018 06:00 ص
الخدمات الطبية الملكية الأردنية تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة المصابون جراء عنف الاحتلال فى غزة _ صورة أرشيفية
عمان أ ش أ
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استقبلت الخدمات الطبية الملكية الأردنية، الجمعة، الدفعة الأولى من المصابين الذين تم تحويلهم من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمان.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأردنية اللواء الطبيب معين الحباشنة، إنه تم إخلاء سبع إصابات من أبناء قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية بسيارات الإسعاف الأردنية وبالتنسيق مع كوادر المستشفى الميدانى الأردنى بالقطاع.

وأضاف أن الحالات التى تم استقبالها فى قسم الطوارئ تبين أن خمسة منهم قد تعرضوا لإصابات فى الأطراف السفلية، آخر أصيب فى الوجه وآخر فى العين، مشيراً إلى أنه تم إسعافهم ونقلهم على الفور إلى أقسام مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج، وإجراء التدخلات الجراحية.

وأكد الحباشنة أن الخدمات الطبية الملكية على أتم الاستعداد لاستقبال حالات أخرى من أبناء قطاع غزة ترجمةً للتوجيهات الملكية، لافتا إلى أنه يتم التنسيق أولاً بأول مع الكوادر الطبية المتواجدة فى المستشفى الميدانى الأردنى هناك.

وثمن المصابون وذووهم هذه اللفتة الإنسانية من الملك عبدالله الثانى بن الحسين ودعمه المستمر لصمود الشعب الفلسطينى .


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الخدمات الطبية الملكية الأردنية

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