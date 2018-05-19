الجيش اليمنى يمشط المناطق المحررة فى مديرية كتاف بصعدة

الجيش اليمنى يمشط المناطق المحررة فى مديرية كتاف بصعدةالسبت، 19 مايو 2018 09:09 ص
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
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ذكرت مصادر يمنية أن الجيش الوطنى اليمنى يقوم بعمليات تمشيط للمناطق المحررة فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، عن المصادر قولها "إن عمليات التمشيط جاءت عقب تمكن قوات الجيش اليمنى من استعادة السيطرة على منطقة العطفين بمديرية كتاف"، مضيفة "أن قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية لاستعادة المزيد من المواقع فى المحافظة".
وكانت قوات الجيش اليمنى وبدعم من التحالف العربى تمكنت أمس الجمعة من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.
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