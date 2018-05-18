وقفة احتجاجية وسط العاصمة الأردنية عمان لنصرة لأقصى

وقفة احتجاجية وسط العاصمة الأردنية عمان لنصرة لأقصىالجمعة، 18 مايو 2018 05:28 م
وقفة ضد الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين
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نظم عشرات الأردنيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسجد الحسينى وسط العاصمة عمان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك بعنوان "نحن للقدس فداء".
وأكد المشاركون فى الوقفة رفضهم المساس بهوية القدس العربية والإسلامية وما جرى من نقل السفارة الأمريكية إليها، مطالبين بتحرك رسمى عربى وإسلامى لمواجهة الخطوة الأمريكية ووقف مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.
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