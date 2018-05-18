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مقتل مدنى فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة كركوك

الجمعة، 18 مايو 2018 09:29 ص
مقتل مدنى فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، بأن مدنيا قتل بانفجار عبوة ناسفة جنوب المحافظة، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذى لم تسمه – قوله، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب قرية زنقر بقضاء داقوق (35 كم جنوبى كركوك)، انفجرت، صباح اليوم، أثناء مرور سيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة فى الحال.

وأضاف المصدر أن قوة من الشرطة حضرت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلى، مشيرا إلى فتح تحقيق فى ملابساته، يذكر أن مناطق جنوبى وغربى كركوك، (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى نشاطا لمسلحين تابعين لجيوب تنظيم "داعش".

 

 

 


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