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مصادر: انفجارات مطار حماة ناجمة عن قصف استهدف أنظمة صواريخ

الجمعة، 18 مايو 2018 02:36 م
مصادر: انفجارات مطار حماة ناجمة عن قصف استهدف أنظمة صواريخ قصف - أرشيفية
أيمن رمضان - رويترز
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" نقلاً عن مصادر لها أن الانفجارات فى مطار حماة العسكرى ناجمة عن قصف استهدف أنظمة صواريخ أرض جو باور 373 التابعة لإيران.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوى انفجارات سمع قرب مطار حماة اليوم الجمعة، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار حماة العسكرى وسمعت فى مدينة حماة.

 

 


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