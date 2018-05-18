فيديو.. خلف الحبتور يطالب بتوجيه ضربة عسكرية لإنهاء إرهاب حزب الله فى المنطقة

فيديو.. خلف الحبتور يطالب بتوجيه ضربة عسكرية لإنهاء إرهاب حزب الله فى المنطقةالجمعة، 18 مايو 2018 04:16 م
طالب رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة لعناصر حزب الله الإرهابية، لإنهاء إرهابه فى المنطقة بأكملها.
وكتب الحبتور، عبر حسابه على "تويتر": "إن قرار أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بوضع قادة حزب الله على القائمة السوداء جيد، لكنه لا يكفى، إذ إنه لا يؤثر على نشاطات حزب الله الإرهابية وتوسعاته فى منطقتنا".
وأوضح الحبتور: "الحل الوحيد المجدى لوقف حزب الإرهاب هو ضربة عسكرية مباشرة لإنهائه".
إن قرار #أمريكا ودول #مجلس_التعاون_الخليجي العربي بوضع قادة #حزب_الله على القائمة السوداء جيد، ولكنه لا يكفي، إذ انه لا يؤثر على نشاطات حزب الله الإرهابية وتوسعاته في منطقتنا. الحل الوحيد المجدي لوقف حزب الارهاب هو ضربة عسكرية مباشرة لإنهائه. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/YswLpeTEt5— KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ١٨ مايو ٢٠١٨
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