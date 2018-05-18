فيديو.. خلف الحبتور يطالب بتوجيه ضربة عسكرية لإنهاء إرهاب حزب الله فى المنطقة

كتب محمد تهامى زكى

طالب رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة لعناصر حزب الله الإرهابية، لإنهاء إرهابه فى المنطقة بأكملها.

وكتب الحبتور، عبر حسابه على "تويتر": "إن قرار أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بوضع قادة حزب الله على القائمة السوداء جيد، لكنه لا يكفى، إذ إنه لا يؤثر على نشاطات حزب الله الإرهابية وتوسعاته فى منطقتنا".

وأوضح الحبتور: "الحل الوحيد المجدى لوقف حزب الإرهاب هو ضربة عسكرية مباشرة لإنهائه".