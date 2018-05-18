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الجمعة، 18 مايو 2018 05:05 م
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عشرات القتلى فى قصف لمطار حماة العسكرى بسوريا

الجمعة، 18 مايو 2018 04:01 م
عشرات القتلى فى قصف لمطار حماة العسكرى بسوريا الحرب السورية- أرشيفية
أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها، أن ناشطين أكدوا سقوط عشرات القتلى من الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السورى جراء القصف والانفجارات فى مطار حماة العسكرى.

وتنقل قوات النظام السورى عددا من المروحيات من المطار العسكرى.

 

 


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ايران

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