عشرات القتلى فى قصف لمطار حماة العسكرى بسوريا

أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها، أن ناشطين أكدوا سقوط عشرات القتلى من الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السورى جراء القصف والانفجارات فى مطار حماة العسكرى.

وتنقل قوات النظام السورى عددا من المروحيات من المطار العسكرى.