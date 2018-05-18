عريقات: قرار تشكيل لجنة التحقيق خطوة صحيحة لمحاسبة الاحتلال وإحقاق العدالة

كتب : أحمد جمعة

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، بقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق فى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وثمن وشكر مواقف جميع الدول التي تقف إلى جانب الحق والعدل وخص الدول الـ29 الذين صوّتوا مساء اليوم فى مجلس حقوق الإنسان إلى جانب القرار.

وشدد عريقات، على أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية كبيرة اليوم لتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، هو القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي والدولي الانساني وحقوق الانسان وردع جرائمها، والانتصاف لحقوق الضحايا، واحقاق العدالة.

واستهجن عريقات موقف الدول التي صوتت ضد القرار مثل الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، والـ 14 دولة التى امتنعت عن التصويت، مؤكداً أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهى من التطرف وإراقة الدماء.

وتساءل: " لماذا ترفض الولايات المتحدة -التي اصطفت إلى جانب إسرائيل ودافعت عن احتلالها وجرائمها وتبنت روايتها خلال مسيرات العودة وزودتها بكل وسائل الحصانة- إرسال لجنة تقصى حقائق لإثبات ادعاءاتها؟".

وأكد عريقات، أن الجانب الفلسطيني سيقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وسيتابع مساعيه القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه وجعله يدفع ثمن احتلاله، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.