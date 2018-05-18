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الجمعة، 18 مايو 2018 02:47 ص
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تعرف على أول رسالة من المرور السعودى للنساء قبل رفع حظر القيادة

الجمعة، 18 مايو 2018 02:00 ص
تعرف على أول رسالة من المرور السعودى للنساء قبل رفع حظر القيادة نساء سعوديات
وكالات الأنباء
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نشرت الإدارة العامة للمرور السعودى، أمس الخميس، أول رسالة رسمية موجهة لنساء المملكة قبيل رفع الحظر المفروض على قيادتهن.

وتضمنت الرسالة دعوة النساء فى المملكة، ممن يحملن رخص قيادة صادرة من دول أخرى، إلى استبدالها برخص سعودية وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل وفق لوائح محددة، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز".

وجاءت رسالة إدارة المرور عبر تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها:

ندعو كافة المواطنات والمقيمات فى المملكة اللاتى يرغبن فى استبدال رخص القيادة التى حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية للمبادرة بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (http://www.sdlp.sa)، واختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1439/9/5 هـ".

يذكر أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات فى المملكة بدءا من 24 يونيو المقبل بعد الاستعداد للتغيير الجديد الذى ستشهده شوارع المملكة.

 

 

 


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