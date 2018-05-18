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برلمانى روسى: لقاء بوتين وبشار الأسد ذو أهمية رئيسية لبلدان الشرق الأوسط

الجمعة، 18 مايو 2018 01:28 م
برلمانى روسى: لقاء بوتين وبشار الأسد ذو أهمية رئيسية لبلدان الشرق الأوسط فلاديمير بوتين وبشار الأسد
أ ش أ
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قال يورى شفيتكين نائب رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الدوما الروسى، إن لقاء الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والسورى بشار الأسد، أمس الخميس، له أهمية رئيسية لجميع دول الشرق الأوسط ولمن لهم مصالح فى هذه المنطقة.

وأضاف شفيتكين، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، "خلال هذا اللقاء تم تحديد الاتجاه نحو المستقبل، حيث أن مرحلة إعادة اعمار سوريا وتقديم المساعدة الإنسانية تعد أمرا حاسما لتطبيع الوضع فى المنطقة"، وتابع "لقد تم التوافق على العديد من هذه المواقف مع بشار الأسد، وهذا يحمل قيمة ليس لسوريا وروسيا فحسب، بل و للبلدان التى لها وجود فى منطقة الشرق الأوسط"، وأكد شفيتكين، أن اللقاء حدد دور روسيا فى حل القضايا المتعلقة بسوريا، مشيرا إلى أن موسكو ستواصلة الحرب ضد الإرهاب والانتقال إلى مرحلة المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين استقبل، أمس الخميس، فى مدينة سوتشى جنوب روسيا، الرئيس السورى بشار الأسد، حيث أجريا محادثات حول التسوية السورية ودفع عملية السلام ولجنة مناقشة الدستور المنبثقة عن مؤتمر سوتشى ومحاربة الإرهاب.


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