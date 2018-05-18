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الجمعة، 18 مايو 2018 07:25 ص
خالد صلاح
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الوكالة الأمريكية للتعاون التنموى تبحث المشروعات التى تنفذها بالسودان

الجمعة، 18 مايو 2018 07:24 ص
الوكالة الأمريكية للتعاون التنموى تبحث المشروعات التى تنفذها بالسودان عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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بحث وزير التعاون الدولى السوداني، إدريس سليمان، مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتعاون التنموي، مارثيا موسس، الخميس بالخرطوم، المشروعات التى تنفذها الوكالة فى السودان، وتوسيع آفاق التعاون التنموى بين الخرطوم وواشنطن خلال الفترة المقبلة .

ودعا الوزير بضرورة أن تكون الوكالة جزءا من فرق العمل المشتركة بين الوزارة وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين ، من جانبها، قالت المسئولة الأمريكية، إنهم بصدد وضع استراتيجية جديدة للتعاون التنموى فى السودان وسيتم الفراغ منها خلال هذا العام، وسيتم أخذ رأى الجانب السودانى فى مراحل عمل هذه الاستراتيجية.

وأعربت عن أملها فى أن تستوعب الاستراتيجيات التى قام السودان بوضعها فى مجالات التنمية والفقر، معالجة القضايا الاقتصادية فى مختلف الجوانب .

واتفق الجانبان على مراجعة المشروعات التى نفذتها المعونة خلال الفترة السابقة، كمنطلق للإسهام فى بناء الاستراتيجية الجديدة .

 


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