الملف اليمنى فى صدارة نقاشات قمة منتدى "بيروت إنستيتيوت"

إيمان حنا

حظى الملف اليمنى باهتمام واسع من مناقشات الدورة الثانية لقمة منتدى "بيروت إنستيتيوت"، التى عقدت على مدى يومين فى أبوظبى، بحضور دولى مميز لقادة ومفكرين وسياسيين عرب ودوليين، حيث تم التطرق له للملف بتناولات عديدة ونقاشات هامة ومستفيضة له من قبل المشاركين الذى كان من بينهم الأمير تركى الفيصل وألستر برت، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانى والجنرال بترايوس قائد القيادة المركزية ورئيس السى آى أيه السابق وأمينى عام الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى الحاليين والسابقين ورئيس الوزراء الليبى الأسبق والقيادى الفلسطين ياسر عبد ربه ووزير الداخلية والبلديات اللبنانى ووزيرى الدولة للشؤون الخارجية والثقافة والمعرفة الإمارتيين واثنين من وزراء الخارجية السابقين لكل من مصر وليبيا وماسيدونيا والعديد من الدبلوماسيين والسفراء ومشاهير المحللين والكتاب والصحفيين الدوليين الأوربيين والأميركيين والسفراء الحاليين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد المنتدى مشاركة فاعلة ومتميزة من قبل شادى محمد عبد المجيد قباطى رئيس جمعية الطلبة العرب بجامعة ييل الأمريكية، وهدف المؤتمر من خلال 13 جلسة نقاش مفتوحة وخمس جلسات مغلقة إلى استشراف مستقبل المنطقة العربية فى ضوء المستجدات الدولية من خلال مناقشة دور حكوماتها فى صناعة المرحلة المقبلة واستمالتها للعب دور فاعل فى صياغة المستقبل العالمى.