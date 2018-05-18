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السعودية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التعاون مع جهات خارجية

الجمعة، 18 مايو 2018 11:33 م
السعودية تعتقل 7 أشخاص بتهمة التعاون مع جهات خارجية الشرطة السعودية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، القبض علي 7 أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية.

وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان، أن المقبوض عليهم يعملون على تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وأوضحت أن المقبوض عليهم قدموا الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، مؤكدة أن المقبوض عليهم حاولوا النيل من استقرار

 


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