"الخليج" الإماراتية تشيد باعتبار الوزراء العرب نقل سفارة أمريكا قفز على الشرعية

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أشادت صحيفة "الخليج" الإماراتية، بتأكيد وزراء الخارجية العرب أن قرار ترامب بنقل الولايات المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس هو قفز على القرارات الأممية، وثوابت القانون والسياسة والأخلاق، وأن مصير القدس لا يتحقق بجرة قلم من ترامب، أو بكبسة زر من وراء المحيط.

وأشارت "الخليج"، فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "حيث القدس توحد العرب"، إلى تشديد وزراء الخارجية من القاهرة قلب مصر العروبة، بعد 72 ساعة من حفلة السوء الدخيلة على أولى القبلتين وثالث الحرمين، أن مدينة القدس التى توحد العرب هى عاصمة فلسطين الأبدية، وأنه لا تراجع إلا فى كوابيس المتأزمين، وفى ذلك تجديد لموقف العرب فى قمة القدس فى الظهران، ولمؤتمرين كبيرين هما مؤتمر الأزهر لنصرة القدس ببيانه الختامى اللافت، ومؤتمر القدس فى أبوظبى وصدور إعلان أبوظبى حول القدس.

وقالت الصحيفة فى ختام افتتاحيتها، إن القدس قضية فلسطين، لكنها ليست قضيتها وحدها، بل قضية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأردن والمغرب وكل الدول العربية، وقضية الإنسانية، فهل تفهم الإدارة الأمريكية التى تعيش خارج الزمن والمنطق.