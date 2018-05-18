الحرائق الضخمة قرب المستوطنات الإسرائيلية تسبب تشويشا على مطار بن جوريون

إيمان حنا

تزامنا مع الجمعة الأولى من رمضان التى من المقرر أن يخرج فيها الفلسطينيون فى تظاهرات بعنوان "جمعة الوفاء أكد تقرير إسرائيلى، اليوم، الجمعة، شهد مطار بن جوريون، عمليات تشويش بسبب عدد من الحرائق الضخمة التى اندلعت بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

واندلعت الحرائق فى منطقة العاد الخاضعة لسلطات الاحتلال؛ وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومن جانب آخر لفتت الصحيفة إلى حدوث ارتباك فى مواعيد إقلاع الرحلات الجوية من مطار بن جوريون الإسرائيلى حيث لم تغادر فى الوقت المحدد بسبب عمليات التشويش الناتجة عن الحرائق.

وأضافت أحرونوت أن حريق آخر شب بسبب ارتفاع درجة الحرارة اندلع فى منطقة أخرى مما أدى إلى غلق الطريق رقم 5، إلى جانب حريق آخر بالقرب من مسار السكك الحديدية فى منطقة ليهفيم، وأشار إلى أن أضرارًا بالغة طالت محمية ناهال هفسور الطبيعية بسبب الحرائق.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرات العودة دعت الفلسطينيين للمشاركة فى مسيرات سلمية أطلق عليها اسم "جمعة الوفاء للشهداء والجرحى" على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل، بالتزامن مع أول جمعة فى شهر رمضان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال تستعد للمسيرات على طول الخط الحدودى ما بين غزة وإسرائيل، بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2700 فى المواجهة الدموية التى حدثت بين الفلسطنيين والإسرائيليين، الاثنين الماضى، بالتزامن مع مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وحسب الهيئة، فإنه سيكون الكثير من المسيرات والاحتجاجات خلال شهر رمضان، وأوضحت أن المسيرة المُقبلة ستكون فى 5 من يونيو المُقبل، بالتزامن مع ذكرى النكسة.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن 500 شخص ممن جرحوا فى المظاهرات خلال الأسابيع الماضية حصلوا على 200 دولار، وأوضحت أن الآخرين سيحصلون على المساعدات خلال الأيام المُقبلة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد على مدينة القدس منذ ساعات الفجر الأولى، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، فى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وعمليات تفتيش دقيقة تنفذها قوات إسرائيلية على الحواجز المقامة على مداخل المدينة المقدسة، حسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.