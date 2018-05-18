ائتلاف دولة القانون: تفاهمات عالية مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية

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كشف النائب العراقى عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادى السعداوى، اليوم الجمعة، عن وجود تفاهمات "عالية المستوى" مع ائتلافى "الفتح" و"الحكمة" لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن ائتلافه ليس لديه خطوط حمراء فى انضمام أى طرف شريطة إيمانه بالأغلبية السياسية.

وقال السعداوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن هناك حوارات ولقاءات يجريها ائتلاف دولة القانون مع باقى الكتل السياسية بغية تحقيق الأغلبية السياسية داخل قبة البرلمان للمضى بتشكيل الحكومة المقبلة"، لافتا إلى أن دولة القانون لديها اليوم الدور الأكبر والجاذب للكتل السياسية لتحقيق الاغلبية السياسية، وأضاف أنه يوجد تفاهمات مع كتل سنية وأخرى كردية، بغية المضى بحكومة قوية يكون فيها رئيس الوزراء القادم لكل العراقيين دون فرض وزارات أو شخصيات عليه، لافتا فى ذات الوقت إلى وجود تفاهمات بسيطة مع ائتلاف النصر.