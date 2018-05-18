إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغدادالجمعة، 18 مايو 2018 12:34 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بإصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "الدورة" جنوبى العاصمة بغداد، وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية بمنطقة "هور رجب" التابعة للدورة جنوبى بغداد انفجرت، اليوم؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح مختلفة.
وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا بالحادث.
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