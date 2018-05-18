إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة شمالى العاصمة العراقية بغداد

(أ ش أ)

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بأن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار قنبلة يدوية بعد هجوم على محال تجارية شمالى بغداد.

وقال المصدر -وفقا لقناة( السومرية نيوز) العراقية، إن "مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على عدد من المحال التجارية فى منطقة (الطالبية) شمالى بغداد، ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث".

وأضاف المصدر، أن"قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين".