أمير الكويت: نسعى للخروج بقرار أممى يحمى الشعب الفلسطينى من قمع الاحتلال

وكالات

أكد حضرة أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن بلاده ستواصل مساعیھا للخروج بقرار فى مجلس الأمن ینص فى مجمله على توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطینى من الممارسات القمعیة التى یتعرض لھا فى تعبیره السلمى عن مطالبه.

وقال أمیر الكويت فى كلمته أمام القمة الاستثنائیة لمنظمة التعاون الإسلامى فى مدینة إسطنبول التركیة الیوم الجمعة، إن دولة الكویت ستواصل مساعیھا الداعمة للأشقاء الفلسطینیین فى تقریر حقھم المشروع بإقامة دولتھم المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة بموجب ما نصت علیه قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة ومبدأ حل الدولتین.

وشدد الشيخ صباح الأحمد على أن القرار الأحادى بافتتاح السفارة الأمریكیة فى مدینة القدس الشریف الذى یطمس الھویة الفلسطینیة لتغییر الوضع التاریخى القائم ویستھدف تھوید المدینة المقدسة وإخلال تركیبتھا السكانیة وتغییر ھویتھا الدینیة والتاریخیة باعتبارھا مدینة لكل الأدیان السماویة یشكل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتقویضا لعمیة السلام فى الشرق الأوسط.