ولى العهد السعودى يهنئ رئيس اليمن بمناسبة شهر رمضان

إيمان حنا

تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية اليوم، الخميس، برقية تهنئة، من ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأعرب الأمير فى برقيته خالص تهانيه وأطيب أمنياته بموفور الصحة والسعادة.

وجاء فى البرقية أسأل المولى العلى القدير أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وقد تحقق للأمة الإسلامية كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار، حسبما أوردت وكالة أنباء سبأ.

ومن جهة أخرى أرسل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة للرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية بمناسبة بدء الشهر المبارك.

وعبر رئيس الوزراء، باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء الحكومة، عن تهانيه للرئيس والشعب اليمني، بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وان يعيدها الله على اليمن وشعبها وقد تحقق لها الامن والاستقرار، معربا عن ثقته أن محنة اليمن التى تسببت بها مليشيا الحوثى بإشعالها للحرب وانقلابها على السلطة الشرعية، قد شارفت على نهايتها، بدعم الاشقاء فى دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية الموجه للشعب بمناسبة هذا الشهر الفضيل من تطمينات وبشائر للشعب اليمني، وحثهم على تعزيز قيم التكافل الاجتماعى والتراحم، ومواساة المعوزين والمحتاجين تجسيدا لروحانية رمضان، واغتنام الجزاء المضاعف.

ولفت الدكتور بن دغر إلى أن الحكومة لن تتوانى عن إيجاد الحلول للتعامل مع التحديات المختلفة والمعقدة التى افرزتها حرب مليشيات الانقلاب، بما فى ذلك تطبيع الاوضاع فى المناطق المحررة، وتجاوز الاشكالات القائمة فى الجانب الامني.