وزير الخارجية الجزائرى: نؤكد دعم بلادنا لنضال الشعب الفلسطينى

إيمان حنا

أكد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائرى، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول أزمة فلسطين، الذى عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، إدانة بلاده لما يتعرض له الشعب الفلسطينى المناضل من أجل حقهن وقال فى كلمته:" إنه فى الوقت الذى نشید فیه عالیا بالنضال البطولى المشروع للشعب الفلسطینى الشقیق وتضحیاته الجسام للدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامیة والمسیحیة، نؤكد مجددا إدانتنا الشدیدة لما یتعرض له أبناء الشعب الفلسطیني، المدنیین العزل من جرائم ممنھجة، والتى ترقى إلى جرائم حرب، آخرھا الجریمة النكراء التى ارتكبتھا قوات الاحتلال الإسرائیلیة فى حق المتظاھرین الفلسطينيين فى قطاع غزة".

وأضاف مساهل، أمام اجتماع الجامعة العربية، :"إذ نترحم بكل إجلال على أرواح شھداء الحریة والكرامة، فإننا نؤكد مجددا وفاء الجزائر، لموقفھا المبدئى والثابت ودعمھا التام لنضال الشعب الفلسطینى وقیادته فى ھذا الظرف العصیب، ولحقوقه الوطنیة المشروعة، وعلى رأسھا حقه الثابت فى إقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف، مع تجدید رفض الجزائر لقرار الإدارة الأمریكیة أو أى دولة أخرى بالاعتراف بالقدس الشریف عاصمة للاحتلال وبنقل سفاراتھا إلیھا باعتباره مخالفا للقرارات الدولية والطبيعة التاريخية والقانونية لمدينة القدس".

وفى ختام كلمته، دعا "مساهل" إلى تعزیز الجھود العربیة والإسلامیة لدعم الفلسطینیین وحث المجتمع الدولى لاسیما مجلس الأمن على تحمل مسؤولیاته كاملة لإنصاف الشعب الفلسطینى الأعزل فى حقوقه الوطنیة المشروعة والتعجیل بضمان حمایته وفقا للقانون الدولى الإنسانى والضغط على سلطة الاحتلال لحملھا على الانصیاع لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعیة الدولية.