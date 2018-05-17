وزير الخارجية الجزائرى: نؤكد دعم بلادنا لنضال الشعب الفلسطينى

وزير الخارجية الجزائرى: نؤكد دعم بلادنا لنضال الشعب الفلسطينىالخميس، 17 مايو 2018 07:00 م
أكد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائرى، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول أزمة فلسطين، الذى عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، إدانة بلاده لما يتعرض له الشعب الفلسطينى المناضل من أجل حقهن وقال فى كلمته:" إنه فى الوقت الذى نشید فیه عالیا بالنضال البطولى المشروع للشعب الفلسطینى الشقیق وتضحیاته الجسام للدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامیة والمسیحیة، نؤكد مجددا إدانتنا الشدیدة لما یتعرض له أبناء الشعب الفلسطیني، المدنیین العزل من جرائم ممنھجة، والتى ترقى إلى جرائم حرب، آخرھا الجریمة النكراء التى ارتكبتھا قوات الاحتلال الإسرائیلیة فى حق المتظاھرین الفلسطينيين فى قطاع غزة".
وأضاف مساهل، أمام اجتماع الجامعة العربية، :"إذ نترحم بكل إجلال على أرواح شھداء الحریة والكرامة، فإننا نؤكد مجددا وفاء الجزائر، لموقفھا المبدئى والثابت ودعمھا التام لنضال الشعب الفلسطینى وقیادته فى ھذا الظرف العصیب، ولحقوقه الوطنیة المشروعة، وعلى رأسھا حقه الثابت فى إقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف، مع تجدید رفض الجزائر لقرار الإدارة الأمریكیة أو أى دولة أخرى بالاعتراف بالقدس الشریف عاصمة للاحتلال وبنقل سفاراتھا إلیھا باعتباره مخالفا للقرارات الدولية والطبيعة التاريخية والقانونية لمدينة القدس".
وفى ختام كلمته، دعا "مساهل" إلى تعزیز الجھود العربیة والإسلامیة لدعم الفلسطینیین وحث المجتمع الدولى لاسیما مجلس الأمن على تحمل مسؤولیاته كاملة لإنصاف الشعب الفلسطینى الأعزل فى حقوقه الوطنیة المشروعة والتعجیل بضمان حمایته وفقا للقانون الدولى الإنسانى والضغط على سلطة الاحتلال لحملھا على الانصیاع لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعیة الدولية.
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