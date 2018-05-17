وزير الخارجية الإماراتى يدعو إلى تدخل أممى عاجل لحماية الشعب الفلسطينى

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إنه يدعو إلى تدخل أممى عاجل لحماية الشعب الفلسطينى، كما دعا إلى تحقيق دولى لمحاسبة المسئولين عن المجزرة فى غزة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس الشرقية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأضاف، خلال مؤتمر عاجل لجامعة الدول العربية بشأن الوضع بالأراضى المحتلة، أن الإمارات تؤكد أهمية الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بالقدس، ونقل السفارة يعد انحيازًا كاملاً من أمريكا إلى الاحتلال الإسرائيلى.