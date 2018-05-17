وزير الخارجية الإماراتى يدعو إلى تدخل أممى عاجل لحماية الشعب الفلسطينى

وزير الخارجية الإماراتى يدعو إلى تدخل أممى عاجل لحماية الشعب الفلسطينىالخميس، 17 مايو 2018 05:48 م
قرقاش
إضافة تعليق
قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إنه يدعو إلى تدخل أممى عاجل لحماية الشعب الفلسطينى، كما دعا إلى تحقيق دولى لمحاسبة المسئولين عن المجزرة فى غزة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس الشرقية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأضاف، خلال مؤتمر عاجل لجامعة الدول العربية بشأن الوضع بالأراضى المحتلة، أن الإمارات تؤكد أهمية الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بالقدس، ونقل السفارة يعد انحيازًا كاملاً من أمريكا إلى الاحتلال الإسرائيلى.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة