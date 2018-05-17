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هيئة فلسطينية: 54 من جرحى مسيرات العودة بغزة فى حالة موت سريرى

الخميس، 17 مايو 2018 01:17 م
هيئة فلسطينية: 54 من جرحى مسيرات العودة بغزة فى حالة موت سريرى غزة
أ ش أ
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أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة أن 54 من جرحى مسيرات العودة الذى أصيبوا على حدود غزة يوم الاثنين الماضى فى حالة موت سريرى.

وقال رئيس الهيئة عماد الباز - خلال مؤتمر صحفى عقد، اليوم الخميس، بمستشفى الشفاء فى مدينة غزة - : "إنه أصيب خلال المجزرة الإسرائيلية نحو 3 آلاف جريح، منهم 54 إصابة حرجة جدا فى الرأس والرقبة وتعتبر حالات موت سريرى، حيث أن من بين الجرحى نحو 79 سيدة وأكثر من 255 طفلا"، مشيرا إلى أن 1359 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحى وأكثر من 20 بالرصاص المعدنى.

وأضف الباز: "أن نحو 20 صحفيا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلى فيما أصيب نحو 19 مسعفا، حيث أن الرصاص المستخدم أدى إلى تهتك فى الأعصاب والأنسجة، وتقطّع فى الأوعية الدموية، ما تسبب بدخول المصابين فى عمليات جراحية متعددة على مدار أكثر من 5 ساعات".

وطالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق فى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين العزل.


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