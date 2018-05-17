مصدر أمنى عراقى: مقتل شخص وإصابة طفل نتيجة نزاع عشائرى وسط البصرة

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة طفل نتيجة نزاع عشائرى وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر حسبما افادت قناة "السومرية نيوز" أن نزاعا عشائريا اندلع اليوم بمنطقة حى الحسين وسط محافظة البصرة، أسفر عن مقتل شخص واصابة طفل بجروح، لافتا إلى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا، ونسبة كبيرة من تلك النزاعات ناجمة عن مشاكل وخلافات اجتماعية أو تجارية.