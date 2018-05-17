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الخميس، 17 مايو 2018 05:28 م
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مصدر أمنى عراقى: انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد

الخميس، 17 مايو 2018 05:11 م
مصدر أمنى عراقى: انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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 أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بإصابة مدنى فى انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية فى قضاء المدائن جنوب شرقى بغداد انفجرت، عصر اليوم؛ ما أسفر عن إصابة مدنى بجروح مختلفة تصادف مروره بمكان الحادث وقت الانفجار.


وأضاف المصدر أن قوة أمنية نقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه.


وتشهد بغداد على فترات متباعدة خروقات أمنية تتمثل بتفجير عبوات وأحزمة ناسفة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية على حد سواء.


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