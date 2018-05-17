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مسئول أمنى عراقى: جميع صناديق الاقتراع مؤمنة والوضع بمحافظة كركوك مستقر

الخميس، 17 مايو 2018 05:21 ص
مسئول أمنى عراقى: جميع صناديق الاقتراع مؤمنة والوضع بمحافظة كركوك مستقر الشرطة العراقية تؤمن الانتخابات
بغداد أ ش أ
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أعلن قائد خطة فرض القانون فى محافظة كركوك العراقية اللواء الركن معن السعدى، أن جميع صناديق الاقتراع الانتخابية مؤمنة، مبينا أن الوضع بالمحافظة مستقر.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الأربعاء، عن السعدى فى بيان قوله إن "ما تداول بشأن احتجاز موظفى من مفوضية الانتخابات كرهائن فى المحافظة، عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن "جميع صناديق الاقتراع الانتخابية مؤمنة مع الفلاشات والرامات فى إحدى المخازن وبحماية مقاتلى منتسبى جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "الوضع داخل محافظة كركوك مستقر ولا يدعو للقلق، من جهته، نفى محافظ كركوك راكان سعيد الجبورى الأنباء التى تحدث بها عدد من أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات عن محاصرة مجاميع مسلحة لمكتب المفوضية العليا للانتخابات فى كركوك.

وتشهد مدينة كركوك حاليا اعتصام كبير أمام مبنى مخازن كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، جنوب المدينة بمشاركة الآلاف من مواطنى كركوك من العرب والتركمان وهم يحملون إعلام العراق والتركمان، للمطالبة بالعد والفرز اليدوى للصناديق التى قدمت فيها شكاوى وجود تلاعب وتزويد بنتائجها.

 


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