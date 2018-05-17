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مجلس أعيان وادى الشاطئ الليبى ترفض قرار السراج بتشكيل قوة عسكرية بالجنوب

الخميس، 17 مايو 2018 10:56 م
مجلس أعيان وادى الشاطئ الليبى ترفض قرار السراج بتشكيل قوة عسكرية بالجنوب رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج
كتب : أحمد جمعة
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أعلن مجلس مشائخ وأعيان وادى الشاطئ الليبى رفض المجلس القاطع لقرار رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فائز السراج، القاضى بتشكيل قوة عسكرية لحماية الجنوب الليبى.

وأكد المجلس فى بيان صحفى أن مشائخ وأعيان وادى الشاطئ واجهوا سابقاً مثل هذه القرارات الميليشاوية الظالمة ممثلة فى القوة الثالثة الإجرامية ومن معها، معتبرا أن هذه القرارات ماهى إلا أساليب لشرعنة الميليشيات الإجرامية التى يتكأ عليها العابثين وأصحاب الأجندات الخفية والمرفوضة.

وطالب المجلس، أهل الجنوب برفض قرار المجلس الرئاسى الليبى الذى وصفه بـ"الظالم"، داعيا للتصدى له بكل قوة، محملا المجلس الرئاسى الليبى مسؤولية كل تبعات هذا القرار.

وقال المجلس إن أهل فزان بحاجة إلى المشاريع والخدمات والبناء وليس لعبث "الميليشيات الإجرامية الظالمة"، مشيرا إلى أن جريمة مذبحة قاعدة براك الشاطئ الجوية التى حدثت فى مايو 2017 لن تمحى من ذاكرة أبناء الجنوب.

وثمن مجلس مشائخ وأعيان وادى الشاطئ جهود وانتصارات القوات المسلحة الليبية، ودعاها إلى استكمال مسيرته فى مهام تطهير المدن والمناطق الليبية من أوكار الإرهاب والإرهابيين.


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