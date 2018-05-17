قوات خاصة أمريكية تعتقل قياديا بارزا فى تنظيم داعش بسوريا

قوات خاصة أمريكية تعتقل قياديا بارزا فى تنظيم داعش بسورياالخميس، 17 مايو 2018 12:49 م
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
اعتقلت قوات خاصة أمريكية فى عملية إنزال جوى شرق الحسة فى سوريا، قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى، جاء ذلك وفقا لما أكدته مصادر لقناة العربية.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة