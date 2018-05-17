قوات خاصة أمريكية تعتقل قياديا بارزا فى تنظيم داعش بسوريا

كتب سمير حسنى

اعتقلت قوات خاصة أمريكية فى عملية إنزال جوى شرق الحسة فى سوريا، قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى، جاء ذلك وفقا لما أكدته مصادر لقناة العربية.