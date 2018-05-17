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قوات خاصة أمريكية تعتقل قياديا بارزا فى تنظيم داعش بسوريا

الخميس، 17 مايو 2018 12:49 م
قوات خاصة أمريكية تعتقل قياديا بارزا فى تنظيم داعش بسوريا تنظيم داعش - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى
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اعتقلت قوات خاصة أمريكية فى عملية إنزال جوى شرق الحسة فى سوريا، قيادى بارز فى تنظيم داعش الإرهابى، جاء ذلك وفقا لما أكدته مصادر لقناة العربية.

 

 

 


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