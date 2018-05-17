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فلسطينيون يرفضون دخول أدوية إسرائيل لغزة.. ويؤكدون: الاحتلال يجمل صورته

الخميس، 17 مايو 2018 10:31 ص
فلسطينيون يرفضون دخول أدوية إسرائيل لغزة.. ويؤكدون: الاحتلال يجمل صورته الأوضاع فى غزة - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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منع عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين فى قطاع غزة دخول شاحنات أدوية موجهة من هيئة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية لجرحى قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية، أن النشطاء منعوا دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة مؤكدين رفضهم" تجميل صورة الاحتلال من خلال إرسال الأدوية".

من جهتها أكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة، رفض استقبال أو استلام أى دواء من "مرتكبى مجزرة الاثنين"، داعية إلى إعادته من حيث أتت.

وحذرت الهئية من التعاطف مع محاولات "تحسين صورة الاحتلال عبر مهاترات مكشوفة".

ودعت الهيئة جهات الاختصاص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الدواء وعدم استلامه مؤكدة أن :"المطلوب رفع الحصار".

 


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