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رئيس الوزراء العراقى: أعضاء مفوضية الانتخابات لم يتعرضوا للتهديد

الخميس، 17 مايو 2018 11:18 م
رئيس الوزراء العراقى: أعضاء مفوضية الانتخابات لم يتعرضوا للتهديد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، أن أعضاء مفوضية الانتخابات لم يتعرضوا للتهديد، داعيًا المفوضية إلى توخى الدقة والحذر فى نقل المعلومات وعدم التسبب فى إرباك الأوضاع الأمنية خصوصًا فى هذه الفترة الحساسة.

وقال مكتب العبادى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه فى ضوء ما أرسلته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتاب رسمى بخصوص تهديدات تعرض لها عضوان فى المفوضية إضافة إلى مكتب كركوك، موضحًا أن المفوضية لم تذكر فى كتابها نوع التهديد الذى تعرض له أعضاء مجلس المفوضين ومن هى الجهة القائمة بالتهديد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لم تستلم أى إشعار بوجود تهديد قبل إعلانها فى وسائل الإعلام.

وأضاف البيان أنه رغم ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبشكل فورى بالتحقيق بالتهديدات المذكورة.

وأشار إلى أن المراكز الانتخابية ومكاتب المفوضية فى كركوك مؤمنة بشكل كاف من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، حيث وجه العبادى قبل أيام بإرسال قوات إضافية والوضع الأمنى فى كركوك تحت السيطرة.

كانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، فى وقت سابق، أن جهات سياسية مارست ضغوطًا على موظفى مكتبها فى كركوك، كما أن هناك من تعرضوا للتهديد بالقتل من قبل تلك الجهات، إضافة إلى وجود موظفين محتجزين وبحكم الرهائن فى كركوك.

 


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