تميم ينافق روحانى بكلمة "الخليج الفارسى" بدلا من "العربى"

كتب عبد الوهاب الجندى

تأكيد للعلاقات الإيرانية القطرية، الداعمة للمليشيات المسلحة فى العالم، تبادل الرئيس الإيرانى ونظيره القطرى، التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان.

وفى خطوة مخالفة للحقائق ومزيفة للتاريخ، استخدم الطرفان مصطلح "الخليج الفارسى" بديلا لكلمة الخليج العربى، فى إشارة إلى دول الخليج، وقال حسن روحانى: "إنه لا سبيل لحل الخلافات سوى الحوار، إن إيران على استعداد دائم للحوار حول قضايا المنطقة مع دول منطقة الخليج الفارسي". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وشدد تميم بن حمد أمير دولة قطر، على "العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في مختلف القطاعات" حسب وصفه، ودعا إلى تطوير العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام القطرية والإيرانية اليوم الخميس.