تميم ينافق روحانى بكلمة "الخليج الفارسى" بدلا من "العربى"الخميس، 17 مايو 2018 06:27 م
تميم وروحانى
إضافة تعليق
تأكيد للعلاقات الإيرانية القطرية، الداعمة للمليشيات المسلحة فى العالم، تبادل الرئيس الإيرانى ونظيره القطرى، التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان.
وفى خطوة مخالفة للحقائق ومزيفة للتاريخ، استخدم الطرفان مصطلح "الخليج الفارسى" بديلا لكلمة الخليج العربى، فى إشارة إلى دول الخليج، وقال حسن روحانى: "إنه لا سبيل لحل الخلافات سوى الحوار، إن إيران على استعداد دائم للحوار حول قضايا المنطقة مع دول منطقة الخليج الفارسي". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.
وشدد تميم بن حمد أمير دولة قطر، على "العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في مختلف القطاعات" حسب وصفه، ودعا إلى تطوير العلاقات الشاملة بين طهران والدوحة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام القطرية والإيرانية اليوم الخميس.
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة