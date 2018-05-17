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النائب العام الإماراتى يقرر حجب بعض مواقع الألعاب الإلكترونية

الخميس، 17 مايو 2018 06:16 ص
النائب العام الإماراتى يقرر حجب بعض مواقع الألعاب الإلكترونية هاكرز _ صورة أرشيفية
أبوظبى أ ش أ
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قرر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى النائب العام بدولة الإمارات، حجب مواقع بعض الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومنها ألعاب رويلوكس وصديقتى كايلا والحوت الأزرق وسحابة الحيوانات الأليفة ومريم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء بعد تلقى النائب العام معلومات عن تلك الألعاب والمواقع التى تبثها وطبيعتها وثبت من تلك الإجراءات أن هذه الألعاب تستهدف المجتمع لاسيما شريحة صغار الشباب ومن خلالها يتم اختراق بياناتهم الشخصية وتفاصيل حياتهم وعائلاتهم وتدفعهم إلى سلوكيات وأفعال غريبة وشاذة وتهدد حياتهم بدرجة عالية الخطورة بعد السيطرة عليهم فكريا مما يعد ظاهرة تهدد المصلحة العامة وتعود بالضرر على المجتمع فى الحال والمآل.

وقد كلف النائب العام هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومزودى خدمة الإنترنت.

 


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حجب مواقع الألعاب الإلكترونية




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