المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبى مديرية التحيتا

كتب أحمد عبد الرحمن

سيطرت المقاومة الوطنية اليمنية على مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والمناطق المجاورة لها جنوبى مديرية التحيتا فى الساحل الغربى كانت ميليشيات الحوثى تتمركز فيها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.