المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبى مديرية التحيتا

المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبى مديرية التحيتاالخميس، 17 مايو 2018 09:19 م
اليمن - أرشيفية
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سيطرت المقاومة الوطنية اليمنية على مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والمناطق المجاورة لها جنوبى مديرية التحيتا فى الساحل الغربى كانت ميليشيات الحوثى تتمركز فيها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
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