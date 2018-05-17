السفير السعودى باليمن يضع حجر الأساس لحفر آبار لمياه الشرب بسقطرى

إيمان حنا

وضع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على برنامج إعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر ووزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للمشاريع التنموية باليمن الدكتور معين عبد الملك ووزير الثروة السمكية اليمنى فهد كفاين ومحافظ ارخبيل سقطرى رمزى محروس، اليوم، حجر الأساس لحفر ثلاث آبار مياه بمديرية حديبوه بدعم من سعودى.

يأتى وضع حجر الأساس لمشروع حفر الآبار كتدشين لمشاريع إعادة إعمار اليمن الذى انطلق فى سقطرى، واعتبر وزير الأشغال العامة والطرق أن وضع حجر أساس لحفر آبار مياه الشرب يعد بداية خير ومشاريع الأعمار الذى سيتنفذ فى ارخبيل سقطرى ويركز فى بدايته على مشاريع المياه والكهرباء باعتبارهم من الخدمات التى تلامس حياة المواطن بشكل يومى.

فيما أكد السفير السعودى أن تدشين اول مشروع لبرنامج اعادة اعمار اليمن والذى يتمثل فى حفر ابار مياه الشرب الذى سيضاعف انتاج المياه وتغذية المدينة بالكمية المطلوبة..لافتا إلى أن المشاريع ستنفذ خلال فترة أقصاها شهرين ومنها سيتم تنفيذ آبار أخرى بمديرية قلنسية وعبد الكورى.

وأعلن أنه وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولى عهده وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية تتكفل المملكة العربية السعودية بجميع احتياجات الكهرباء والمياه من المشتقات النفطية لصالح السلطة المحلية لخفض سعر تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه واستمرارها على مدار الساعة.

وأشار السفير السعودى إلى أن هناك مشاريع تنموية وخدمية أخرى ستنفذ بالتنسيق مع السلطة المحلية، وأوضح محافظ سقطرى أن تدشين اول مشروع لبرنامج اعادة اعمار اليمن فى سقطرى اليوم يمثل أهمية كبيرة خاصة وأنه لامس احتياج المواطنين بتركيزه على قطاع المياه الذى يعتبر من أهم القطاعات التى بحاجة إلى للدعم.