الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردنى

الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردنىالخميس، 17 مايو 2018 12:59 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، قدم فيه التعازى للرئيس بشهداء فلسطين، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، الاثنين الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه جرى، خلال الاتصال، الاطمئنان على صحة الرئيس عباس بعد العملية الجراحية الناجحة التى أجراها قبل يومين فى الأذن الوسطى.
وتبادل الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا للرئيس عباس موفور الصحة والعافية، وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الفلسطينى بالخير واليمن والبركات، وأن تتحقق آمال وتطلعات الشعب فى التقدم والنهوض والاستقرار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف.
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