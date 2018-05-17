الحكومة اليمنية تصدر قرارا بمنع حمل السلاح فى العاصمة المؤقتة عدن

الحكومة اليمنية تصدر قرارا بمنع حمل السلاح فى العاصمة المؤقتة عدنالخميس، 17 مايو 2018 07:01 ص
عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
إضافة تعليق
أصدرت الحكومة اليمنية، قراراً بمنع حمل السلاح فى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الحكومة اليمنى أحمد بن دغر وجه مذكرة عاجلة لوزير الداخلية، أن حكومته تتجه نحو دمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة لتسهيل تبادل المعلومة بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها.
وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن فى عدن والمحافظات القريبة منها، لضمان أمن وسلامة واستقرار المواطنين.ش
إضافة تعليق
أتلتيكو مدريد بطلا للدورى الأوروبى للمرة الثالثة.. الأتلتى يكتسح مارسيليا 3 / 0 فى ليون.. جريزمان أفضل لاعب فى المباراة.. دموع باييه تغلبه بعد الإصابة.. والبطل ينتظر ريال مدريد أو ليفربول فى سوبر أوروبا
"خد بالك من المفروم".. الداخلية تضبط أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية.. معدومو الضمير يستغلون زيادة الإقبال على الشراء قبل رمضان.. 4 علامات للتفرقة بين الفاسدة والسليمة ومطالب بتشديد العقوبة لـ"المؤبد"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة