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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث نقل سفارة واشنطن للقدس

الخميس، 17 مايو 2018 03:22 م
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث نقل سفارة واشنطن للقدس مجلس الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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يجتمع، بعد قليل، وزراء الخارجية العرب فى اجتماع الطارئ برئاسة المملكة العربية لسعودية، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لمناقشة قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، والتصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.
 
 
وكان السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، كشف أن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين أمس الأربعاء، ناقش موضوعين، الأول هو افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، والثانى هو التصعيد الأخير ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
 
 
وأضاف السفير نقلى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى نهاية الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين، أن الاجتماع كان مثمر وبناء وتم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع، مؤكدا أن الاجتماع دار فى جو ودى للغاية وكان هناك إجماع على مشروع القرار الذى سيرفع لوزراء الخارجية العرب غدا الخميس.
 
 
وأوضح أن الاجماع يعكس الإجماع العربى حول القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدا أن القرار الذى اعتمده المندوبون الدائمون والذى سيرفع لوزراء الخارجية العرب غدا، أكد على كافة القرارات التى صدرت فى هذا الشأن فى كافة المجال.

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